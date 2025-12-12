رئيس وزراء تايلاند يحل البرلمان ويمهد لإجراء انتخابات جديدة

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول اليوم الجمعة وبعد ثلاثة أشهر من توليه منصبه، حل البرلمان، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة جديدة.

وتأتي هذه الخطوة المنتظرة في ظل تجدد الاشتباكات الدامية على الحدود مع كمبوديا. وأفاد مرسوم نشر في الجريدة الملكية على ما يلي "يُحل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة جديدة لاختيار أعضائه".

وتولى أنوتين الذي ينتمي لحزب بومجايثاي المحافظ، رئاسة الوزراء في سبتمبر الماضي بعد عزل سلفه من منصبه بقرار من المحكمة بسبب مخالفة أخلاقية.

وكان أنوتين قد تعهد في وقت سابق من هذا العام بحل مجلس النواب، وهي الخطوة المطلوبة للدعوة إلى انتخابات بحلول أوائل عام 2026.

وكان من المتوقع أن ينتظر أنوتين حتى انتهاء عيد الميلاد لاتخاذ قراره.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تجدد القتال على الحدود مع كمبوديا، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا ونزوح نحو 600 ألف آخرين، معظمهم في تايلاند.

وذكرت الجريدة الملكية نقلا عن تقرير ورد من أنوتين "بما أن الإدارة الحالية هي حكومة أقلية والظروف السياسية الداخلية مليئة بالتحديات، فلا يمكنها الاستمرار في إدارة شؤون الدولة بكفاءة واستقرار".

أضاف "لذا، الحل الأمثل هو حل مجلس النواب وإجراء انتخابات عامة جديدة".