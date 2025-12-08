كيف ساهمت نيجيريا في إنقاذ بنين من الانقلاب العسكري؟

أكدت نيجيريا أنها تدخلت عسكريا أمس الأحد في بنين بعد محاولة انقلاب قام بها مجموعة ضباط في الدولة المجاورة، وفق ما أكد بيان لمكتب الرئاسة النيجيرية.

وأفاد البيان أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو وفي استجابة لطلبين من حكومة بنين، أمر "طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية النيجيرية بدخول البلاد والسيطرة على المجال الجوي للمساعدة في إخراج المتآمرين الانقلابيين من التلفزيون الوطني ومعسكر أعادوا تجميع صفوفهم فيه".

وأعلنت حكومة بنين عن إحباطها محاولة انقلاب.

وقالت نيجيريا إن وزارة خارجية بنين طلبت "دعما جويا نيجيريا فوريا"، مشيرة إلى "الحاجة الملحة وخطورة الوضع"، بالإضافة إلى ضرورة حماية النظام الدستوري والمؤسسات الوطنية وأمن السكان.

كما طلبت بنين نشر مقاتلات نيجيرية داخل مجالها الجوي "لعمليات المراقبة والتدخل السريع بتنسيق تقوده بنين".

وطلبت أيضا نشر قوات برية نيجيرية "مخصصة للمهام التي وافقت عليها قيادة بنين لدعم حماية المؤسسات الدستورية واحتواء الجماعات المسلحة".

وأكد تينوبو أن قواته تصرفت في إطار بروتوكول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" المتعلق بالديموقراطية والحكم الرشيد.

وأكد في بيانه أن بلاده ساعدت "بتحقيق الاستقرار في دولة مجاورة".

وكانت مجموعة "إيكواس" قد أعلنت في وقت سابق عن إرسال جنود من نيجيريا وسيراليون وساحل العاج وغانا إلى بنين للمساعدة في احتواء محاولة الانقلاب.