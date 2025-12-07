رئيس بنين بأمان والجيش يستعيد السيطرة بعد محاولة انقلاب

أفادت أوساط رئيس بنين وكالة فرانس برس بأن الرئيس باتريس تالون بأمان والجيش استعاد السيطرة على الوضع، بعدما أعلن عسكريون إقالته صباح الأحد عبر التلفزيون العام.

وقال مصدر عسكري مقرب من تالون لفرانس برس "إنهم مجموعة صغيرة تسيطر فقط على التلفزيون. الجيش النظامي استعاد السيطرة. المدينة (العاصمة كوتونو) والبلاد في أمان تام، وكذلك الرئيس وعائلته".

وأكد وزير الخارجية أن جنود الجيش والحرس الوطني الموالين للدولة استعادوا السيطرة على الوضع بعد أن قال جنود عبر التلفزيون الرسمي إنهم سيطروا على السلطة.

وقال الوزير أوليشيجون أدجادي باكاري "هناك محاولة ولكن الوضع تحت السيطرة... إنها مجموعة صغيرة من الجيش. لا يزال جزء كبير من الجيش مواليا للدولة، ونحن نسيطر على الوضع".

وأضاف أن مدبري محاولة الانقلاب سيطروا فقط على التلفزيون الرسمي وأن الإشارة انقطعت لعدة دقائق.