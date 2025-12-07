بنين.. عسكريون يعلنون عبر التلفزيون "إقالة" الرئيس تالون من مهامه

أعلن عسكريون في بنين باكرا صباح الأحد عبر التلفزيون العام "إقالة" الرئيس باتريس تالون الذي كان يفترض أن يتنحى في أبريل بعد بقائه عشر سنوات في السلطة.

وأعلن العسكريون الذي يعرفون عن أنفسهم باسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس" أن مجموعتهم "اجتمعت الأحد في 7 ديسمبر 2025 وتداولت وقررت ما يلي: إقالة باتريس تالون من مهامه كرئيس للجمهورية".

ولم ترد أي معلومات رسمية صباح الأحد حول وضع تالون، فيما أفادت السفارة الفرنسية عبر إكس أنه "أفيد عن طلقات نارية في معسكر غيزو، على مقربة من مقر رئيس الجمهورية" في كوتونو، داعية الفرنسيين إلى ملازمة منازلهم "من باب الحيطة".