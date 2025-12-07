12 قتيلاً في إطلاق نار بفندق في جنوب أفريقيا





أعلنت اشرطة في جنوب أفريقيا أن مسلحين اقتحموا فندقا في العاصمة بريتوريا السبت وأطلقوا النار موقعين 11 قتيلا بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.

وهذا الهجوم الأحدث في سلسلة من حوادث إطلاق النار الجماعي في البلد الذي يعاني من الجريمة ويبلغ عدد سكانه 63 مليون نسمة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي "يمكنني أن أؤكد أن 25 شخصا أصيبوا بالرصاص"، مضيفة أن 14 شخصا نقلوا إلى المستشفى وأوضحت أن 11شخصا لقوا حتفهم في مكان الواقعة في بلدة سولسفيل على بعد 18 كيلومترا غرب بريتوريا، فيما توفي آخر في المستشفى.

دخل 3 مسلحين إلى المبنى حوالي الساعة 02:30 صباحا، بتوقيت غرينتش، وأطلقوا النار عشوائيا على مجموعة من الرجال الذين كانوا متجمعين في حانة الفندق، كما قُتل في الهجوم طفل يبلغ 12 عاما وآخر يبلغ 16 عاما.