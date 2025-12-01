روبيو: المحادثات مع الوفد الأوكراني مثمرة

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد إن المحادثات مع الوفد الأوكراني في فلوريدا كانت "مثمرة جدا"، لكنه أشار إلى أن مزيدا من العمل يبقى ضروريا لوقف الحرب التي تشنّها روسيا.

وأضاف روبيو للصحافيين "عقدنا جلسة أخرى مثمرة جدا، بناء على ما تحقق في جنيف وما جرى هذا الأسبوع. لكن لا يزال هناك مزيد من العمل يجب القيام به".

ومن جهته، أشاد أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف الذي يترأس وفد كييف، بالمفاوضات، واصفا إياها بأنها كانت "مثمرة وناجحة".

وقال مصدر مقرّب من الوفد الأوكراني لوكالة فرانس برس الأحد، إن المحادثات "ليست سهلة لأن البحث عن صِيَغ وحلول ما زال مستمرا".

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن النقاشات كانت "بنّاءة والجميع معنيّ بالتوصل إلى نتيجة عملية، بحيث يكون هناك موضوع لمزيد من المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا".

ولفت إلى أن القيادة العسكرية الأوكرانية انضمّت إلى جلسة مغلقة خُصّصت لبحث قضايا محدّدة.

وقال مصدر آخر مطّلع على مجريات المحادثات لفرانس برس إن "الأميركيين يريدون فعلا أن تُحسم النقاط النهائية (في المحادثات الجارية) ليتمكّنوا من التوجّه إلى موسكو".

وأضاف أن "الصياغة معقّدة، وخصوصا في ما يتعلق بالأراضي، لأنهم يرون أنفسهم حصرا كوسطاء، لا كطرف" داعم لأوكرانيا.