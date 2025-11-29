الضربات الروسيّة تقطع الكهرباء عن أكثر من 600 ألف أوكراني

أسفرت الغارات الليلية والضربات الصاروخية التي شنّتها روسيا على أوكرانيا بين ليل الجمعة وصباح السبت عن قطع التيار الكهربائي عن 600 ألف شخص، بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة.

وقالت الوزارة في بيان "نتيجة للهجوم، أصبح أكثر من 500 ألف شخص في مدينة كييف، وأكثر من 100 ألف في منطقة كييف، ونحو ثمانية آلاف شخص في خاركيف، بدون كهرباء".

وقال مسؤولون أوكرانيون أن هجمات روسية بالمسيرات والصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف أسفرت عن مقتل شخصين في الساعات الأولى من اليوم السبت.

وجاءت الهجمات قبل الجولة الثانية من مفاوضات السلام التي من المقرر أن تبدأ، فيما تكتسب دفعة جديدة بقيادة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب زخما الأسبوع الجاري.

وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف عبر قناتها الرسمية على تطبيق تليجرام، أن شخصين قتلا في الهجمات.

وقال العمدة فيتالي كليتشكو إن 15 شخصا أصيبوا مشيرا إلى أن الحطام المتساقط من المسيرات الروسية التي تم اعتراضها وقعت على المنازل السكنية. وأضاف أن الجزء الغربي من كييف فقد الكهرباء.

ووصفت وزارة الطاقة الأوكرانية الهجوم بأنه "هجوم مزدوج ضخم" على البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وجاء أحدث هجوم على كييف فيما من المقرر أن يلتقي مفاوضو السلام الأوكرانيين نظرائهم الأمريكيين في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع، بحسب ما قاله مسؤول في الإدارة الرئاسية الأوكرانية مشترطا عدم الكشف عن هويته لحساسية المحادثات.

ومن المتوقع أن يتوجه وفد أمريكي إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في النصف الثاني من الأسبوع الحالي.