إصابة 7 أشخاص في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية

شنت روسيا هجوما بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر السبت، ما أدى إلى إصابة سبعة اشخاص.

وسُمعت انفجارات مدوية في كييف قرابة منتصف الليل، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس، في حين أفاد مسؤولون أن قوات الدفاع الجوي تعمل على صد الهجوم.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاتشينكو، إن "طائرات مسيرة روسية تحلق فوق المدينة، والدفاعات الجوية ترد. مواقع عدة استهدفت في محيط العاصمة".

وندد تكاتشينكو بالهجوم قائلا "هذه ببساطة محاولة من الروس لإرهاب السكان

المدنيين".

كما حذر رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، السكان بضرورة البقاء في الملاجئ أثناء الهجوم.

وكتب كليتشكو على تليغرام "يوجد حاليا سبعة جرحى في العاصمة. نقل المسعفون أربعة منهم إلى المستشفى".

وكان كليتشكو قد أفاد في وقت سابق عن وجود فتى يبلغ 13 عاما بين المصابين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت كييف لهجوم ليلي آخر بطائرات مسيرة وصواريخ روسية أدى إلى مقتل سبعة اشخاص، وفق مسؤولين، واندلاع حرائق في أبنية سكنية.