إدارة ترامب تعلن إيقاف جميع قرارات اللجوء

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الجمعة أنها ستوقف جميع قرارات اللجوء في أعقاب إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني.

وقال مدير خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية جوزيف إدلو في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" إنه سيتم وقف قرارات اللجوء "حتى نتمكن من التأكد من فحص كل أجنبي والتدقيق فيه إلى أقصى درجة ممكنة".

وتم نقل المتخصصة سارة بيكستروم (20 عاما) والسيرجنت أندرو وولف ( 24 عاما)، إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إطلاق النار عليهما بعد ظهر الأربعاء بالقرب من البيت الأبيض. وأعلن ترامب مساء الخميس وفاة بيكستروم.