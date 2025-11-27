زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات جزيرة صغيرة شمال غرب سومطرة في غرب إندونيسيا الخميس، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، من دون ورود تقارير فورية عن أضرار أو تحذير من تسونامي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال القوي ضرب جزيرة سيميلو في الساعة 11,56 (4,56 ت غ) على عمق 25 كيلومترا.

وأشار مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهندي إلى "عدم وجود تهديد" بحدوث تسونامي نتيجة الزلزال.

من جانبها ذكرت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن قوة الزلزال بلغت 6,3 درجات وعمقه 10 كيلومترات، مشيرة إلى أن الهزة ليس لها القوة لإحداث تسونامي.

تشهد إندونيسيا زلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يتسبب التقاء الصفائح القارية بنشاط بركاني وزلزالي كبير.

وفي منتصف أكتوبر، ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات إقليم بابوا في شرق إندونيسيا، مما تسبب بأضرار مادية من دون تسجيل إصابات.