رينو الفرنسية تعتزم إنتاج مسيّرات في أوكرانيا





تعتزم شركة رينو الفرنسية لتصنيع السيارات إنشاء مصنع في أوكرانيا لإنتاج مسيّرات للجيشين الأوكراني والفرنسي، وفق ما ذكرت قناة فرانس إنفو الأحد.

أعلن وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو الجمعة عن "شراكة غير مسبوقة حيث ستتعاون شركة فرنسية كبرى لتصنيع السيارات مع شركة فرنسية صغيرة ومتوسطة الحجم في مجال الدفاع لتجهيز خطوط إنتاج في أوكرانيا قادرة على صناعة طائرات بدون طيار".

ورفضت شركة رينو التعليق على المسألة، وبحسب فرانس إنفو التي لم تكشف مصادرها فإن خطوط الإنتاج ستكون "على بعد عشرات أو مئات الكيلومترات من الجبهة".

وقال سيباستيان لوكورنو الجمعة إن هذه الطائرات بدون طيار التي لم يحدد طرازها، ستستخدم في المقام الأول من قبل الجيش الأوكراني "لكننا سنسلمها أيضا لجيوشنا الفرنسية لضمان التدريب التكتيكي والعملياتي المستمر الذي يتماشى مع حقيقة" النزاع في أوكرانيا.

في هذا العام تخطط أوكرانيا لاستخدام أكثر من 4,5 مليون طائرة مُسيّرة، السلاح الأكثر استخداما لتدمير معدات العدو على خطوط الجبهة.

ويسعى الجيش الفرنسي الذي يملك آلاف الطائرات المُسيّرة، إلى تعويض تأخره في هذا المجال.

يرى لوكورنو أن الأوكرانيين "يتفوقون علينا في قدرتهم على تصميم الطائرات المسيّرة".

وهم سيقدمون أيضا ملاحظاتهم حول كيفية استخدامهم لهذه الطائرات المسيرة في هذه الحرب.