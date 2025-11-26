روسيا تؤكد زيارة ويتكوف إلى موسكو الأسبوع المقبل

قال يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي، في مقطع فيديو نشره مراسل الكرملين بافيل زاروبين، إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف، سيتوجه إلى روسيا الأسبوع المقبل، برفقة عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية ذوي الصلة بالحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، عن أوشاكوف قوله إنه يتحدث كثيرا مع ويتكوف، ويرفض التعليق على التقرير الصادر عن "بلومبرج نيوز".

جدير بالذكر أن ويتكوف قدم النصح لروسيا بشأن كيفية عرض خطة أوكرانيا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد أعلن أن ويتكوف سيتوجه إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما سيجري مسؤول وزارة الحرب الأمريكية(البنتاجون) دانيال دريسكول، محادثات موازية مع أوكرانيا.