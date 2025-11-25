قتلى بضربات باكستانية على أفغانستان

قُتل عشرة أشخاص على الأقل بينهم تسعة أطفال، ليل الاثنين الثلاثاء في ضربات باكستانية على أفغانستان، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة الأفغانية، وسط تصاعد التوترات بين الدولتين المتجاورتين.

وكتب الناطق باسم الحكومة على منصة إكس "الليلة الماضية، قرابة منتصف الليل (...) في ولاية خوست، قصفت القوات الباكستانية منزل أحد المدنيين (...) قُتل تسعة أطفال (خمسة صبيان وأربع فتيات) وامرأة"، متحدثا عن ضربات أخرى في منطقتي كونار وبكتيكا الحدوديتين أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص.

ويأتي ذلك في ظل التوترات مع إسلام أباد وعقب تفجير انتحاري استهدف مقرا لقوات الأمن الباكستانية في مدينة بيشاور، في هجوم لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه.

وفي 11 نوفمبر، أدى تفجير انتحاري قرب محكمة في إسلام أباد إلى مقتل 12 شخصا، واتّهمت باكستان منفّذيه بأنهم خططوا للهجوم من أفغانستان.

وبلغت العلاقات بين البلدين أسوأ مستوياتها منذ سنوات، بعد اشتباكات حدودية الشهر الماضي أسفرت عن أكثر من 70 قتيلا من الجانبين، تلاها وقف هش لإطلاق النار لم تُستكمَل شروطه وسط تبادل الاتهامات.