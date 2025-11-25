روسيا تشن موجة من الهجمات على العاصمة الأوكرانية

شنت روسيا موجة من الهجمات على عاصمة أوكرانيا كييف في الساعات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، مستهدفةً المباني السكنية والبنية التحتية للطاقة، وفقاً لمقاطع فيديو والسلطات المحلية.

وقال عمدة المدينة، فيتالي كليتشكو، إن أحد المباني السكنية في حي بيتشيرسك المركزي وآخر في حي دنيبروفسكي الشرقي تعرضا لأضرار بالغة.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على تليغرام انتشار حريق كبير في عدة طوابق من المبنى المكون من تسعة طوابق في دنيبروفسكي. وأفاد رئيس إدارة مدينة كييف، تيمور تكاتشينكو، بإصابة أربعة أشخاص على الأقل.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن البنية التحتية للطاقة قد تعرضت للقصف، دون تحديد نوع أو مدى الضرر.

ويأتي الهجوم الروسي بعد محادثات بين ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يوم الأحد بشأن خطة سلام برعاية أمريكية-روسية.

وقال أولكسندر بيفز، مندوب الجانب الأوكراني، لوكالة أنباء أسوشيتد برس يوم الاثنين، إن المحادثات كانت "بناءة جدا" وتمكن الجانبان خلالها من مناقشة معظم النقاط.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يوم الاثنين بأنه لم يطلع بعد على النسخة المحدثة من الخطة.