مقتل 4 أشخاص في غارة روسية على خاركيف الأوكرانية

قتل أربعة أشخاص وأصيب 17 في غارة روسية بطائرة مسيرة على مدينة خاركيف الأوكرانية، وفق ما أفاد رئيس بلديتها أمس الأحد.

وجاء الهجوم في الوقت الذي بحث فيه مسؤولون أميركيون وأوكرانيون وأوروبيون في جنيف مقترحا لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في أوكرانيا.

وقال رئيس بلدية خاركيف ايغور تيريخوف في منشور على تليغرام بعد الغارة المسائية "في هذه اللحظة، علمنا أن هناك 17 شخصا أصيبوا، وأربعة قتلوا".

أضاف "الظروف مروعة حقا عندما تقوم القوات الروسية، على الرغم من المفاوضات، بمهاجمة الأهداف المدنية والبنية التحتية المدنية والمباني السكنية (...) هذا أمر مرعب".

ووصف أوليغ سينيغوبوف، رئيس الإدارة العسكرية في خاركيف، الهجوم بأنه "هائل".

وأفادت خدمات الطوارئ أن قصف طائرة مسيرة لمنطقتين في خاركوف تسبب باندلاع حرائق وتدمير مبان.

وأضافت أن "ثلاثة مبان سكنية ومنشأة للبنية التحتية اشتعلت فيها النيران".