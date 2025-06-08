إيران تعلن حصولها على وثائق إسرائيلية حساسة

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن جهاز الاستخبارات الإيراني حصل على كميات ضخمة من الوثائق بالغة الحساسية من داخل إسرائيل. ووفقاً للمصادر، فإن العملية شملت نقل آلاف الوثائق المصنفة شديدة الحساسية، تتعلق بمشاريع ومنشآت إسرائيلية، من بينها منشآت نووية.

وأشارت المصادر إلى أن العملية تمت قبل مدة، إلا أن حجم المعلومات، وتأمين عملية النقل، فرضا التكتم الكامل إلى حين وصول الوثائق. وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أعلن، قبل 17 يوماً، عن اعتقال إسرائيليين، بشبهة ارتكابهما جرائم أمنية تتعلق بإيران. ورجحت تحليلات أن يكون لهذين المعتقلين دور محتمل في تسريب الوثائق، غير أن السلطات الإسرائيلية لم تؤكد حتى الآن وجود صلة مباشرة بين هذه الاعتقالات والعملية الاستخباراتية التي تحدثت عنها إيران.