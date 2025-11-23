فرار 50 من التلاميذ المختطفين في نيجيريا





أفادت جمعية مسيحية في بيان الأحد بأن خمسين من بين أكثر من 300 تلميذ اختطفوا الجمعة من مدرسة كاثوليكية في نيجيريا، تمكنوا من الفرار.

وقالت الجمعية المسيحية في نيجيريا في بيان "تلقينا خبرا سارا: لقد فر خمسون تلميذا وعادوا إلى ذويهم"، لافتة الى أن الهروب تم بين الجمعة والسبت.

ودعا البابا ليو بابا الفاتيكان اليوم الأحد إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين.

وذكرت الرابطة المسيحية في نيجيريا أن مسلحين خطفوا طلبة ومعلمين من مدرسة سانت ماري بشمال غرب البلاد يوم الجمعة، في أحدث حلقة من سلسلة هجمات على المدارس الأسبوع الماضي والتي أجبرت الحكومة على إغلاق 47 مدرسة.

ورفعت الرابطة أمس السبت تقديرها لعدد المخطوفين إلى 315 من تقدير سابق بلغ 227، وذلك بعد "عملية تحقق".