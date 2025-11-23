أوتاوا تدخل على الخط..رئيس وزراء كندا يناقش خطة السلام الأمريكية مع زيلينسكي

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه سيتحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق من اليوم الأحد، في حين يجتمع مستشارون أمنيون كنديون وغربيون آخرون في جنيف لمناقشة خطة السلام التي طرحتها الولايات المتحدة.

وذكر قادة أوروبيون وغربيون أمس السبت أن الخطة المكونة من 28 نقطة تضع أساسا لمزيد من العمل. وقال كارني إنه تم إبلاغ واشنطن بموقفهم المشترك.

وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة العشرين في جوهانسبرج "الأمر لا يتطلب اتصال كل منا بالرئيس ترامب وإبلاغه بهذا الموقف".

وأضاف "تتم المتابعة من قبل مستشاري الأمن القومي لدينا. سأتحدث مع الرئيس زيلينسكي في وقت لاحق اليوم، فقط لإكمال الصورة بشأن بعض جوانب ذلك".

وعن الخطة، قال كارني "تعجبنا النقطة الأولى، (التي تنص على أن) أوكرانيا دولة ذات سيادة، إذ إنها بداية جيدة". وأضاف أن "مجموعة من القضايا الأخرى" ستتم مناقشتها اليوم الأحد بين مستشاري الأمن القومي وسيتم إرسال الملاحظات إلى واشنطن