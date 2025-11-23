إدارة ترامب تنفي أن تكون خطة السلام في أوكرانيا "قائمة أمنيات روسية"

أكدت واشنطن السبت أن مقترحاتها لإنهاء الحرب في أوكرانيا سياسة أمريكية رسمية، نافية مزاعم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بأن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغهم أن الخطة ليست سوى "قائمة أمنيات" روسية.

وأحدث النزاع حول الخطة المكونة من 28 بندا والتي تنص على تنازل عن أراض أوكرانية طالما سعت موسكو للسيطرة عليها، ارباكا في الجهود المبذولة للتفاوض على إنهاء الحرب.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون وأوروبيون الأحد في سويسرا لمناقشة خطة ترامب، وهي مبادرة تسعى كييف وحلفاؤها الأوروبيون لتعديلها.

وفي أعقاب تعليقات وصفت المقترحات بأنها مواتية لموسكو بشكل شبه كامل، تحدث عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في مؤتمر صحافي خلال منتدى هاليفاكس للأمن في نوفا سكوشا بكندا السبت.

وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز والمستقل أنغوس كينغ والديموقراطية جين شاهين، إن روبيو أبلغهم أن الخطة الحالية بشأن أوكرانيا ليست الموقف الرسمي للولايات المتحدة، بل إنها بدلا من ذلك تضم "قائمة أمنيات روسية".

أضاف "ما أبلغنا به (روبيو) هو أن هذا ليس الاقتراح الأمريكي. هذا كان اقتراح تسلمه شخص (...) يمثل روسيا في هذه الخطة. وقد سُلم إلى السيد ويتكوف". في إشارة إلى المبعوث الدبلوماسي لترامب.

وتابع "إنها ليست توصيتنا ولا خطتنا للسلام".

وأكد كينغ هذه التعليقات قائلا إن "الخطة المسربة المكونة من 28 نقطة والتي لا تمثل وفقا لوزير الخارجية روبيو الموقف الرسمي للإدارة، هي في الأساس قائمة أمنيات الروس التي يتم تقديمها الآن للأوروبيين والأوكرانيين".

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت هذه المزاعم، حيث كتب على منصة اكس "هذا تزييف صارخ".

أضاف "هذه الخطة كما أكد الوزير روبيو وكذلك الإدارة الأمريكية بأكملها باستمرار، أعدتها الولايات المتحدة، بمساهمات من قبل الروس والأوكرانيين معا".

وقالت شاهين إنها ورواندز تحدثتا إلى روبيو في مكالمة مشتركة بينما كان الأخير في طريقه إلى جنيف لإجراء محادثات مع مسؤولين أوكرانيين.

وقال راوندز إنه وزملاءه طلبوا إجراء محادثة مع روبيو لبحث مخاوفهم بشأن الخطة.

أضاف أن روبيو كان خلال المكالمة "صريحا للغاية بشأن هذا الأمر".

ولفت راوندز إلى أن " الأمر لا يبدو وكأنه شيء يمكن أن يصدر في العادة عن حكومتنا، وخاصة بطريقة كتابته. بدا أكثر وكأنه كُتب باللغة الروسية في البداية".

وأشار كينغ إلى أن الخطة لا ينبغي أن تكافئ موسكو على غزوها.

وقال "الجميع يريد أن تنتهي هذه الحرب ولكننا نريدها أن تنتهي بسلام عادل وشامل يحترم سلامة أوكرانيا وسيادتها ولا يكافئ العدوان ويوفر أيضا ضمانات أمنية كافية".