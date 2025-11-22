ترامب: اقتراحي الحالي بشأن أوكرانيا ليس عرضاً نهائياً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اقتراحه الحالي لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا ليس عرضه النهائي، وذلك في الوقت الذي تقول فيه أوكرانيا وحلفاء واشنطن الأوروبيون إن خطة السلام يمكن أن تكون أساسا للمحادثات ولكنها تحتاج إلى "عمل إضافي".

وأضاف ترامب للصحفيين اليوم السبت "يجب أن تنتهي الحرب بطريقة أو بأخرى". لكن عندما سئل عما إذا كان هذا هو عرضه النهائي، أجاب قائلا "لا".

وسارع القادة الأوروبيون والغربيون إلى صياغة رد منسق على طلب ترامب من أوكرانيا قبول خطته للسلام مع روسيا، المكونة من 28 نقطة، بحلول يوم الخميس.