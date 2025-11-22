قادة "قمة العشرين" يرحبون بخطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا

رحب عدد من قادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جنوب أفريقيا حاليا بالجهود الأمريكية المتواصلة لإحلال السلام في أوكرانيا، مؤكدين دعمهم لمسار يؤدي إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاع.

وذكر القادة في بيان مشترك أعلنه المجلس الأوروبي في بروكسل أن المسودة الأولية للخطة الأمريكية المكوّنة من 28 نقطة “ تتضمن عناصر مهمة ستكون أساسية لتحقيق سلام عادل ودائم”.

وأضاف القادة أن هذه المسودة “تشكل أساساً يمكن تطويره” مؤكدين استعدادهم للانخراط في استكمال العمل على الخطة بما يضمن استدامة أي اتفاق مستقبلي.

وشدد القادة على تمسّكهم بمبدأ أنه “لا يجوز تغيير الحدود بالقوة”، معربين في الوقت ذاته عن قلقهم من القيود المقترحة على القوات المسلحة الأوكرانية في الخطة والتي قد تجعل أوكرانيا “عرضة لهجوم في المستقبل”.

وأكد القادة أن تنفيذ البنود المتعلقة بالاتحاد الأوروبي أو بحلف شمال الأطلسي يستلزم موافقة دول الاتحاد والحلف على حدّ سواء وأشاروا إلى متانة الدعم الدولي المستمر لأوكرانيا موضحين أن التنسيق سيستمر بصورة وثيقة بين كييف وحلفائها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، خلال الأيام المقبلة