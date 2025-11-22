مسلحون يختطفون أكثر من 300 تلميذ ومعلم من مدرسة في نيجيريا

اختطف مسلحون أكثر من 300 تلميذ ومعلم من مدرسة كاثوليكية في وسط نيجيريا أمس في ثاني عملية من هذا النوع تطال مدرسة في البلاد خلال أسبوع.

تأتي عملية الاختطاف من مدرسة سانت ماري بعد اختطاف مسلحين 25 فتاة أخرى من مدرسة ثانوية في ولاية كيبي (شمال غرب) الاثنين الماضي.

ووسط مخاوف متزايدة بشأن الأمن في البلاد أمرت السلطات بإغلاق كل المدارس في ولايتي كاتسينا وبلاتو المجاورتين في إجراء احترازي.

فيما ألغى الرئيس النيجيري بولا تيوبو ارتباطاته الدولية بما في ذلك حضور قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، للتعامل مع الأزمة.

واتهمت حكومة ولاية النيجرالتي أغلقت العديد من المدارس .. مدرسة سانت ماري بمخالفة أوامر الإغلاق المؤقت لجميع المدارس الداخلية في أجزاء من الولاية، عقب ورود تقرير أمني يفيد بـ"ارتفاع مستوى التهديد" في المناطق المتاخمة لكيبي متهمة المدرسة بأنها استأنفت نشاطاتها الأكاديمية دون إبلاغ حكومة الولاية أو نيلها موافقتها، معرّضة بذلك حياة التلامذة والموظفين لخطر كان بالإمكان تفاديه.