ماكرون: مجموعة العشرين "في خطر" و"تواجه صعوبة بالغة" في حل الأزمات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقادة المشاركين في قمة العشرين في جوهانسبرغ إن المجموعة التي تضم اقتصادات عالمية رئيسية، باتت "في خطر" في ظل "الصعوبة البالغة" في مساعيها لمعالجة الأزمات الدولية.

وأشار في افتتاح القمة العشرين للمجموعة التي يقاطعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن "مجموعة العشرين قد تكون على مشارف نهاية دورة".

وأضاف "نواجه صعوبة بالغة في حل الأزمات الدولية الكبرى حول هذه الطاولة، معا، بما في ذلك مع الأعضاء غير الحاضرين هنا اليوم"، محذرا من أن "مجموعة العشرين معرضة للخطر إذا لم نتحرك جماعيا لتحقيق بعض الأولويات".