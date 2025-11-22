المحكمة الأمريكية العليا تجمِّد عرقلة تقسيم دوائر تكساس الانتخابية

علّقت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة قرار منع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولاية تكساس، فيما يشكل دفعة قوية للجمهوريين في مساعيهم للفوز بمقاعد إضافية في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

بناء على طلب ولاية تكساس، جمدت المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، قرارا أصدرته محكمة فدرالية الثلاثاء، وذلك لإتاحة الوقت للقضاة لمراجعة القضية.

أصدر القاضي صموئيل أليتو الأمر المعروف باسم "الوقف الإداري"، وطلب من المعارضين تقديم رد على طلب تكساس بحلول ظهر الاثنين.

في 18 نوفمبر، رفضت محكمة فدرالية الخريطة الانتخابية الجديدة لتكساس معتبرة أنها تُشكل حالة تلاعب عنصري بتقسيم الدوائر الانتخابية ينطوي على تغيير حدود الدوائر الانتخابية وفقا لمصالح الحزب الحاكم في الولاية.

في الأشهر الأخيرة، طلب الرئيس دونالد ترامب من عدة ولايات ذات ميول جمهورية إعادة ترسيم دوائرها الانتخابية لتعزيز الهامش الضيق للحزب في مجلس النواب بواشنطن (219 مقعدا مقابل 214 للديموقراطيين).

ويعكس التسرع في إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لتأمين مقاعد إضافية في الكونغرس المعركة الشرسة الدائرة بين الديموقراطيين والجمهوريين في مختلف أنحاء البلاد.

أقرّ الديمقراطيون خلال الشهر الجاري عبر استفتاء إعادة ترسيم للدوائر تمنحهم خمسة مقاعد إضافية في كاليفورنيا، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان، والتي يسيطرون عليها إلى حد كبير.

وتُبذل حاليا مساع لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، أو هي قيد الدراسة، في ولايات أخرى.

اعترض الناخبون السود واللاتينيو الأصل على الخريطة الجديدة لولاية تكساس في هذه الولاية الجنوبية الشاسعة التي يحكمها الجمهوريون. وفي حكمها، أمرت محكمة محلية تكساس باستخدام الخريطة الانتخابية لعام 2021 في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في العام المقبل.