بنغلادش تسجل هزات ارتدادية مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال

ضرب زلزال خفيف بنغلادش اليوم السبت، وفقا للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، بعد يوم من زلزال قوي اهتزت له ضواحي العاصمة دكا وأسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.

وفي تحديث لحصيلة زلزال الجمعة الذي بلغت قوته 5,5 درجات أفاد مسؤول إدارة الكوارث اشتياق أحمد وكالة فرانس برس أن "عدد الضحايا وصل إلى 10، فيما أصيب بضع مئات بجروح".

وشعر سكان دكا والمناطق المجاورة بالزلزال الأول الذي تسبب بدمار واسع النطاق.

وأفاد عمر فاروق من إدارة الأرصاد الجوية في بنغلادش بتسجيل هزة خفيفة أخرى السبت الساعة 10,36 صباحا (04,36 ت غ).

وقال خبير الأرصاد الجوية لوكالة فرانس برس إن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 3,3 درجات كان في أشوليا المحاذية لمناطق شمال العاصمة.

وكثيرا ما تُسجل هزات ارتدادية بعد الزلازل الكبرى، لكنها فاقمت الآن من مخاوف البعض في بنغلادش من كارثة أكبر.

وفعّلت الحكومة مركز عمليات الطوارئ لتقييم حجم الأضرار وتنسيق عمليات الإغاثة والإنقاذ.

وقال روبيات كبير، من مركز رصد وأبحاث الزلازل، إن التكوين الجغرافي لبنغلادش البالغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، يجعلها عرضة للزلازل.

وأضاف "لهذا السبب نشهد زلازل متكررة، وإن لم تكن بقوة زلزال" الجمعة، كما صرّح لوكالة فرانس برس.

وأوضح أن "بنغلادش لم تسجل أي زلزال هائل خلال المئة عام الماضية أو أكثر، لكن البلاد عرضة لذلك منذ فترة طويلة".