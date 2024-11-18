رئيس البرازيل يطلق التحالف العالمي ضد الجوع خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين

أطلق الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رسميا الاثنين التحالف العالمي ضد الجوع والفقر "للقضاء على هذه الآفة التي تشكل عارا على الإنسانية"، وذلك خلال كلمته في افتتاح قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.

وقال الرئيس البرازيلي وهو عامل سابق نشأ في الفقر في شمال شرق البلاد إن هذا التحالف الذي يضم 81 دولة "ينشأ في قمة مجموعة العشرين، لكنه عالمي.

فلتكن لدى هذه القمة الشجاعة للتحرك".وقالت منظمة أوكسفام الخيرية إن التحالف العالمي "يمكن أن يكون نقطة تحول في المعركة ضد الجوع والفقر المدقع"، لكنها حضت المبادرة على الذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال إدخال تغييرات في الزراعة ودعم حقوق الأراضي ومواجهة "استخدام الجوع كسلاح".

كما يحظى التحالف العالمي ضد الجوع والفقر بدعم منظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ـ وكلاهما عضو في مجموعة العشرين ـ وكذلك من مؤسسات مالية ومنظمات غير حكومية ما يرفع العدد الإجمالي للموقعين على التحالف إلى 147.

وهدف المبادرة طموح وهو الحد من الجوع في العالم الذي أثر على 733 مليون شخص في العام الماضي ـ أي ما يعادل تسعة بالمئة من سكان العالم، بحسب الأمم المتحدة.