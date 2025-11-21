الرئيس البوليفي يقيل وزير العدل ويلغي وزارته

أقال الرئيس البوليفي وزير العدل في حكومته أمس الخميس قبل أن يلغي في وقت لاحق الوزارة بأكملها، وذلك بعد الكشف عن وجود حكم صادر بحق الوزير الذي تولى المنصب قبل أسبوعين بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

ولم يفصح الوزير المقال والمحامي السابق فريدي فيدوفيتش لدى تعيينه عن الحكم الصادر يحقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات عام 2015 بتهمة الرشوة ومساعدة رجل أعمال مسجون حاليا بتهمة فساد على محاولة الهرب.

ومع الكشف عن ماضي فيدوفيتش، سارع الرئيس البوليفي رودريغو باز إلى استبداله بخورخي فرانز غارسيا في مرسوم نُشر الخميس.

لكن وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس أنه قرر أيضا إلغاء وزارة العدل، تاركا مصير غارسيا معلقا.

وأعاد باز التذكير بأنه تعهد خلال حملته الانتخابية بإغلاق وزارة العدل التي ادعى أنها تعرضت لإساءة استغلال من قبل منافسيه اليساريين لعقود.

وقال "اليوم، أنا أفي بوعدي (...) وزارة الاضطهاد انتهت، وزارة الظلم انتهت".

ولم توضح الحكومة ما إذا كان فيدوفيتش قد قضى عقوبته حينذاك، لكنها أشارت إلى أن الحكم الجنائي يمنعه من تولي منصب عام.