بولندا تأمر بإقلاع طائرات حربية خلال «هجوم روسي واسع» على أوكرانيا

أعلن الجيش البولندي اليوم الأحد أنه أمر بإقلاع طائرات مطاردة وحشد "كل قواته وقدراته المتاحة" لحماية البلاد خلال "هجوم واسع" تشنه روسيا بالصواريخ والمسيّرات على أوكرانيا.

وكتبت القيادة المركزية البولندية عبر منصة اكس "بسبب الهجوم الواسع الذي تشنه روسيا بواسطة صواريخ كروز وبالستية ومسيّرات على منشآت في غرب أوكرانيا خصوصا، بدأت عمليات لطائرات بولندية وحليفة في مجالنا الجوي".

وقال إن هذه الإجراءات "تهدف إلى ضمان أمن المناطق المحاذية للمناطق المهددة".

في أوكرانيا، قال وزير الخارجية أندريه سيبيغا الأحد إن بلاده تتعرض "لإحدى أوسع" الهجمات الجوية الروسية، موضحا ""شنت روسيا واحدة من أوسع الهجمات الجوية: طائرات مسيّرة وصواريخ ضد مدن مسالمة ومدنيين نائمين ومنشآت حيوية".

وأعلنت شركة "ديتيك" الأوكرانية المشغلة لقطاع الطاقة في أوكرانيا "انقطاعا طارئا في التيار" الكهربائي في منطقة كييف ومنطقتين أخريين في شرق البلاد على خلفية الهجوم بينما نددت السلطات بهجوم روسي على شبكة الطاقة الوطنية الضعيفة أساسا.

وكتبت الشركة عبر تلغرام "قطع الكهرباء بشكل طارئ في كييف ومنطقتها وفي منطقة دونيتسك ومنطقة دنيبروبيتروفسك".

وتكثف روسيا الهجمات بواسطة المسيّرات والصواريخ وقد دمرت نصف قدرات أوكرانيا في مجال الطاقة على ما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.