إعصار «مان يي» يدمر عشرات المنازل في الفلبين

تسبب إعصار "مان يي" القوي الذي يضرب الفلبين حاليا في تدمير عشرات المنازل وارتفاع المد والجزر، وأجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار إلى ملاجئ الطوارئ شمال البلاد، في سادس عاصفة كبرى تضرب هذا البلد في غضون أقل من شهر.

وضرب الإعصار إقليم جزيرة كاتاندوانيس الشرقية أمس السبت، برياح متواصلة وصلت سرعتها إلى نحو 195 كيلومترا في الساعة، وزوابع وصلت سرعتها إلى 240 كيلومترا في الساعة.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الفلبينية من "وضع كارثي محتمل ويهدد الحياة" في الأقاليم الواقعة على طول مسار الإعصار الذي يتوقع أن يضرب منطقة الشمال الغربي اليوم الأحد، عبر لوزون الشمالية وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الأرخبيل.