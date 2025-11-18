اليابان تدعو مواطنيها الموجودين في الصين إلى الحذر وسط توترات مع بكين

دعت اليابان مواطنيها الموجودين في الصين إلى توخي الحذر بشأن محيطهم وتجنب الحشود الكبيرة وسط خلاف نشب بين بكين وطوكيو بسبب تعليقات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.

وقالت السفارة اليابانية في بكين في بيان على موقعها الإلكتروني مؤرخ الاثنين "انتبهوا لمحيطكم وتجنبوا قدر الإمكان الساحات التي تتجمع فيها حشود كبيرة أو الأماكن التي يحتمل أن يستخدمها العديد من اليابانيين".

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية مينورو كيهارا الثلاثاء، إن هذه النصيحة صدرت "بناء على تقييم شامل للوضع السياسي، بما فيه الوضع الأمني في البلاد أو المنطقة المعنية، فضلا عن الظروف الاجتماعية".

واشتعل الخلاف الدبلوماسي بين الصين واليابان بسبب تصريحات تاكايتشي أمام البرلمان بأن طوكيو قد تردّ عسكريا على أي استخدام للقوة ضد جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي لكن تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.