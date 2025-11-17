كارثة تعدين في الكونغو الديمقراطية.. 32 قتيلاً في انهيار موقع للكوبالت

قضى 32 عاملا على الأقل السبت إثر انهيار في موقع لتعدين الكوبالت في جنوب جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث تستمر عمليات البحث والإنقاذ.

وتنتج الكونغو الديموقراطية أكثر من 70% من الكوبالت في العالم، وهو معدن أساسي في صناعة البطاريات المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية والسيارات الكهربائية.

يتم استخراج معظم الكوبالت في البلد من مناجم صناعية عملاقة، لكن تشير التقديرات إلى أن أكثر من 200 ألف شخص يعملون كحفارين في مواقع غير مرخصة.

ووقع الحادث في منجم كالاندو داخل مقلع مولوندو الذي تديره رسميا شركة باجيكليم، على بعد حوالي 42 كيلومترا جنوب شرق مدينة كولويزي، عاصمة مقاطعة لوالابا، وفق السلطات المحلية.

وقال وزير الداخلية الإقليمي روي كاومبا مايوندي في تصريح "رغم الحظر الرسمي على الوصول إلى الموقع بسبب الأمطار الغزيرة وخطر الانهيارات الأرضية، فإن الحفّارين غير القانونيين اقتحموا المقلع".

وأضاف المسؤول أن "العبور المتسرع للحفارين" تسبب في انهيار جسر بدائي مدّوه لعبور خندق مغمور بالمياه يحدّ الموقع.

وأضاف "تم انتشال 32 جثة"، مشيرا إلى أن عمليات البحث "مستمرة".

- حالة ذعر -

في المقابل، أفاد تقرير صادر عن خدمة المساعدة والدعم للتعدين الحرفي والصغير الحجم (سيمابي)، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن تقديم المساعدة الفنية والمالية للتعاونيات المنجمية، اطلعت عليه فرانس برس الأحد، بأن تواجد جنود في الموقع أثار حالة من الذعر.

وأضاف أنه "أثناء سقوطهم تكدس عمال المناجم فوق بعضهم البعض، ما تسبب في وقوع إصابات ووفيات".