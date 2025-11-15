حاكم ولاية ألمانية يدعو إلى استئناف استيراد الطاقة من روسيا بعد انتهاء الحرب





دعا ميشائيل كريتشمر رئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية إلى استئناف استيراد الطاقة من روسيا بعد انتهاء محتمل للقتال في أوكرانيا.

وفي تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قال كريتشمر المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي:" يجب أن ينصب اهتمامنا على البدء مرة أخرى في الحصول على توريدات الطاقة من روسيا. يجب أن تعود روسيا شريكاً تجارياً على المدى البعيد - من دون أن نقع في تبعية جديدة لها"، لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية من شأنها أن تسهم أيضاً في تعزيز أمن ألمانيا.

وكان كريتشمر دعا مراراً إلى استئناف توريد الغاز الروسي بعد انتهاء الحرب، وهو ما عرّضه لانتقادات حتى من داخل حزبه. وكانت العديد من دول الغرب فرضت عقوبات على موسكو بسبب الحرب مع أوكرانيا.

وتصف روسيا حربها ضد أوكرانيا بأنها عملية عسكرية خاصة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقد العقوبات الغربية على بلاده باعتبارها حربا اقتصادية، منوها مرارا إلى أن أوروبا هي الأكثر تضرراً منها. في الوقت نفسه، أقر بوتين بأن هذه العقوبات تؤثر أيضا على الاقتصاد الروسي، لكنه قال إن اقتصاد بلاده آخذ في الاستقلالية على نحو متزايد.

وتابع كريتشمر:"يجب أن ننظر إلى العقوبات ضد روسيا أيضاً من زاوية مصالحنا الاقتصادية الخاصة"، ورأى أن سياسة الطاقة في ألمانيا تؤدي إلى تراجع الطابع الصناعي للبلاد.

وردا على سؤال عمّا إذا كان يشعر بالتهديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال كريتشمر إن "روسيا هاجمت بلداً آخر. ولذلك يجب أن نُعِدّ لنكون قادرين على الدفاع"، وأكد أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت ألمانيا قوية اقتصادياً.