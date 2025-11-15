كولومبيا تشتري مقاتلات سويدية بـ4.3 مليارات دولار وسط توتر مع أمريكا

أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، موافقة إن بلاده على شراء طائرات حربية سويدية بـ 4.3 مليارات دولار، من شركة ساب، في ظل التوتر الذي تشهده بلاده مع الولايات المتحدة.

وقالت كولومبيا في أبريل الماضي إنها ستشتري مقاتلات من شركة ساب، لكنها لم تحدد عددها أو قيمتها، وأوضح بيترو الجمعة في فعالية في قاعدة عسكرية أن كولومبيا ستشتري 17 مقاتلة من طراز غريبن.

وتشعر كولومبيا ومعظم دول أمريكا اللاتينية الأخرى بالقلق من الحملة العسكرية الأمريكية على قوارب تزعم واشنطن دون أي دليل أنها تهرب مخدرات في منطقة بحر الكارييبي وشرق المحيط الهادئ.

وتبادل بيترو، وهو أول رئيس يساري لكولومبيا، الإهانات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن قال إن الهدف من نشر القوات الأمريكية هو الاستيلاء على ثروة فنزويلا النفطية، وزعزعة استقرار أمريكا اللاتينية.

وقال بيترو: "في عالم مضطرب جيوسياسياً، يمكن أن يأتي هذا العدوان من أي مكان"، وأن الطائرات الجديدة ستُستخدم لردع "العدوان على كولومبيا، أياً كان مصدره".

وسحب ترامب المساعدات المالية الأمريكية لكولومبيا، وشطبها من قائمة الدول الحليفة في مكافحة تهريب المخدرات، ووصف بيترو بـ "زعيم تجارة المخدرات غير المشروعة"، بسبب ارتفاع إنتاج الكوكايين في كولومبيا.

وحاولت شركات أمريكية وفرنسية أيضاً بيع طائرات حربية لكولومبيا، لكنها في النهاية، اختارت شركة ساب.