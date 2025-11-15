كولومبيا تشتري طائرات حربية سويدية بقيمة 4,3 مليار دولار

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إن بلاده وافقت على شراء طائرات حربية سويدية في صفقة بقيمة 4,3 مليار دولار أبرمتها مع شركة ساب، في ظل التوتر الذي تشهده بلاده مع الولايات المتحدة.

أعلنت الحكومة في أبريل الماضي أنها ستشتري طائرات مقاتلة من شركة ساب، لكنها لم تحدد عددها أو قيمة الصفقة.

وأوضح بيترو الجمعة في فعالية أقيمت في قاعدة عسكرية أن كولومبيا ستشتري 17 طائرة مقاتلة من طراز غريبن.

تشعر كولومبيا ومعظم دول أميركا اللاتينية الأخرى بالقلق بسبب الحملة العسكرية الأمريكية التي تستهدف قوارب تزعم واشنطن من دون أي دليل أنها تستخدم لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

تبادل بيترو، وهو أول رئيس يساري لكولومبيا، الإهانات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن قال إن الهدف النهائي من نشر القوات الأمريكية هو الاستيلاء على ثروة فنزويلا النفطية وزعزعة استقرار أمريكا اللاتينية.

وقال بيترو إنه "في عالم مضطرب جيوسياسيا، يمكن أن يأتي هذا العدوان من أي مكان"، وإن الطائرات الجديدة ستُستخدم لردع "العدوان على كولومبيا، أيا كان مصدره".

سحب ترامب المساعدات المالية الأمريكية المخصصة لكولومبيا، وشطبها من قائمة الدول التي تُعد حليفة في مكافحة تهريب المخدرات، ووصف بيترو بأنه "زعيم تجارة المخدرات غير المشروعة"، نظرا لارتفاع إنتاج الكوكايين في كولومبيا.

حاولت شركات أمريكية وفرنسية أيضا بيع طائرات حربية لكولومبيا، لكن في النهاية، اختارت بوغوتا شركة ساب.

ويقول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المقرب من بيترو إن الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة يهدف إلى الإطاحة بنظامه.