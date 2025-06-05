«تجنيد المتدينين» يهدد بقاء ائتلاف نتانياهو

دخلت حكومة بنيامين نتانياهو في حالة انقسام حاد بشأن إعفاء الشباب المتدينين «الحريديم» من الخدمة العسكرية الإلزامية، الأمر الذي قد يفضي إلى حل الحكومة، والدعوة لانتخابات مبكرة.

وهدد عضو في الائتلاف، أمس، بالانسحاب من الحكومة، ودعم اقتراح المعارضة بإجراء تصويت الأسبوع المقبل لحل الكنيست، فيما تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف نتانياهو سيخسر السلطة إذا أجريت انتخابات في الوقت الراهن، وذلك في ظل استياء الكثير من الناخبين من استمرار حرب غزة.

وأعلن حزب يهدوت هتوراه «التوراة اليهودي المتحد»، أحد حزبين يمثلان المتدينين في الائتلاف، أنه سينسحب من الحكومة ما لم يحصل على تنازلات في اللحظة الأخيرة، تضفي طابعاً رسمياً على إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.

ويشغل الحزب، الذي يمثل الطائفة اليهودية الحريدية، 7 من أصل 120 مقعداً في «الكنيست».

وتحظى حكومة نتانياهو حالياً بدعم 68 مقعداً، ما يعني أن انسحاب حزب «يهودية التوراة المتحدة» سيجعل أغلبية حكومته على المحك، وإذا انضم أي حزب له سيعني انهيار الائتلاف.

وطرح حزب «يش عتيد» المعارض، بقيادة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد إجراء تصويت في الكنيست، الأسبوع المقبل، لإسقاط الحكومة.

وقال متحدث باسم إسحق جولدكنويف، زعيم حزب يهدوت هتوراه، إن الحزب سيصوت لصالح حل الكنيست ما لم تتم الموافقة على قانون الإعفاء.

وقررت كتلة حزب شاس الحريدي دعم التصويت لصالح حل الكنيست، في اجتماع عقدته، أمس، بدعوة من زعيم الحزب أرييه درعي. وقال مصدر في الحزب إنه في حال لم تحل الأزمة خلال الأسبوع المقبل، فسنطالب بأن تُجرى الانتخابات بعد سبتمبر.