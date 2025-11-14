قتلى وجرحى جرّاء حادث حافلة في ستوكهولم

قالت الشرطة السويدية، إن عدة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخرون، عندما اصطدمت حافلة بإحدى محطات انتظار الحافلات في وسط العاصمة استوكهولم، اليوم الجمعة، مضيفة أن لا معلومات لديها تشير إلى أن ما وقع كان هجوماً.

وقال متحدث باسم خدمات الإنقاذ في ستوكهولم، إن الخسائر البشرية من هذا الحادث بلغت 6 أفراد، دون أن يكشف عن عدد القتلى أو المصابين.

وأضاف المتحدث إن الحافلة لم يكن على متنها أي ركاب عند وقوع الحادث.وذكر متحدث باسم الشرطة "يجري التحقيق في الحادث على أنه قتل غير عمد. وجرى احتجاز سائق الحافلة ولكن هذا أمر روتيني في مثل هذه الحوادث"، مؤكداً عدم توفر معلومات في الوقت الحالي، عما إن كان الحادث هجوماً متعمداً.

وقالت الشرطة إنها لن تكشف معلومات تتعلق بعدد القتلى أو المصابين أو نوعهم أو أعمارهم.

وأضافت أنها تعمل حالياً مع خدمات الإنقاذ وسيارات الإسعاف في موقع الحادث.

وأظهرت صورة على الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفتونبليد" خدمات الطوارئ في الموقع، وهي تحيط بحافلة زرقاء من طابقين والحطام متناثر حول المركبة.