الصين تستدعي السفير الياباني احتجاجاً على تصريحات طوكيو بشأن تايوان

استدعت بكين السفير الياباني بسبب تصريحات رئيسة الوزراء الجديدة بشأن تايوان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية اليوم الجمعة.

وأفادت الوكالة "استدعى نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونغ السفير الياباني لدى الصين كينجي كاناسوغي الخميس، وأبدى احتجاجا شديدا على التصريحات الخاطئة التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن الصين".

وكانت تاكايتشي صرّحت الأسبوع الماضي بأن الهجمات المسلحة على تايوان قد تبرر لليابان إرسال قوات لدعم الجزيرة في إطار "الدفاع الجماعي عن النفس".

وقال تاكايتشي أمام البرلمان إنه إذا كانت حالة طوارئ في تايوان تستلزم "نشر بوارج واستخدام القوة، فإن ذلك قد يشكل وضعا يهدد بقاء (اليابان)، مهما كانت الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر".

وانتقدت وزارة الخارجية الصينية الخميس تصريحات تاكايتشي وقالت إنها "لن تتسامح معها بأي حال من الأحوال".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي "يتعين على الجانب الياباني تصحيح أخطائه فورا والتراجع عن تصريحاته غير المبررة وإلا سيتوجب عليه تحمل كل العواقب المترتبة على ذلك".