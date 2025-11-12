أستراليا وإندونيسيا تعلنان معاهدة أمنية جديدة

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في سيدني مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن معاهدة أمنية جديدة تلزم الجارتين بالتشاور في حال تعرض أي منهما لتهديد.

وأضاف ألبانيزي أن المعاهدة تعد امتداداً كبيراً لاتفاقات أمنية سابقة وتشمل أيضاً التزاماً بإجراء حوار أمني منتظم بين الزعيمين.

وتابع "إذا تعرض أمن أي من البلدين أو كليهما للتهديد، فسيتم التشاور والنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها بشكل منفرد أو مشترك لمواجهة تلك التهديدات".

وأضاف أن إندونيسيا وأستراليا أدركتا أن العمل معاً هو أفضل سبيل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، قال برابوو إن المعاهدة تنص على زيادة التعاون في مجالي الدفاع والأمن.

وأضاف "عازمون على الحفاظ على أفضل العلاقات من أجل تعزيز وضمان أمن بلدينا".