الاتحاد الأوروبي يوافق على مشروع بريطاني-ياباني-إيطالي لتطوير طائرة مقاتلة

وافقت المفوضية الأوروبية الإثنين على إنشاء مشروع مشترك بين مجموعة الدفاع البريطانية "بي إيه إي سيستمز" ومجموعة الدفاع الإيطالية "ليوناردو" والشركة اليابانية العامة "جابان إركرافت إنداستريل إنهانسمنت" لتطوير طائرة مقاتلة بشكل مشترك.

وسيكون هذا المشروع المشترك "المتعاقد الرئيسي" لـ"برنامج القتال الجوي العالمي"، وهو مشروع لتطوير مقاتلة شبح من الجيل السادس بحلول عام 2035. ويهدف إلى التنافس مع "نظام القتال الجوي المستقبلي" الذي تدعمه باريس وبرلين ومدريد.

ورأت المفوضية أن الاتفاق "لن يثير مخاوف بشأن المنافسة"، مشيرة إلى "غياب أي تداخلات جديدة بين أنشطة الشركات في السوق المعنية، وهي السوق الوطنية الإيطالية للطائرات المقاتلة المتعددة الأدوار".

وستحلّ المقاتلة المستقبلية، وهي طائرة ضخمة على شكل حرف "V" وذيل مزدوج، محل طائرات إف-2 اليابانية وطائرات يوروفايتر الإيطالية والبريطانية.

وسيكون مقر الشركة الجديدة في المملكة المتحدة، وسيكون رئيسها التنفيذي الأول الذي لم يُعلن عن اسمه بعد إيطاليا. وسيتم نشر فرق عمل مشتركة في الدول الثلاث.