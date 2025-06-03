انتخاب الألمانية أنالينا بيربوك رئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة

انتُخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك، رئيسةً لدورتها الثمانين والمزمع افتتاحها رسميا في التاسع من شهر سبتمبر المقبل.

وحصلت السيدة بيربوك في جلسة الإقتراع السري التي عقدتها الجمعية العامة، لإختيار رئيس الدورة المقبلة للجمعية العامة، على 167 صوتًا مؤيدا، بينما حصلت منافستها المرشحة هيلغا شميد “من ألمانيا أيضًا” على سبعة أصوات وامتنع أربعة عشر وفدًا عن التصويت.

وتعد السيدة بيربوك البالغة من العمر 44 عامًا، واحدةً من أصغر القادة الذين تولوا هذا المنصب الدولي الرفيع، وأول امرأة من مجموعة أوروبا الغربية تتولى هذا المنصب، وخامس امرأة تتولى قيادة الجمعية العامة حيث تتناوب المجموعات الإقليمية الخمس لدى الأمم المتحدة سنويا في الهيئة العالمية على رئاسة الجمعية سنويا.

وأقرّت الرئيسة المنتخبة في خطاب قبولها الرئاسة في أعقاب التصويت مباشرة، بالتحديات العالمية الراهنة، وتعهدت بالعمل كوسيط نزيه وموحّد لجميع الدول الأعضاء الـ 193، مؤكدةً على شعارها "معًا نحو الأفضل".

وحددت بيربوك، ثلاث أولويات لرئاستها، وهي جعل المنظمة أكثر كفاءة وفعالية، ودفع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وجعل الجمعية العامة “منتدىً شاملًا”.

ودعت إلى أمم متحدة تحتضن الجميع، معتبرة تنوع الجمعية العامة بمثابة مصدر رئيسي لتعزيز قوة المجتمع الدولي.

وسلّطت رئيسة الجمعية العامة المنتخبة للدورة الـ80، الضوء على أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين، والتعدد اللغوي، والتفاعل مع المجتمع المدني والشباب، وتطرقت إلى مبادرة الأمم المتحدة الثمانين، التي أطلقها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مارس الماضي، وقالت " لا ينبغي أن تكون مبادرة الأمم المتحدة الثمانين مجرد عملية لخفض التكاليف"، مؤكدةً الحاجة إلى طموح جريء واستعداد لاتخاذ قرارات صعبة.

وقالت "هدفنا المشترك هو منظمة قوية، مركزة، سريعة الحركة، ومناسبة للغرض منظمة قادرة على تحقيق أهدافها الأساسية.. نحن بحاجة إلى أمم متحدة تُحقق السلام والتنمية والعدالة".