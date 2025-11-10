اصطدام قطارين يقلان 800 راكب في سلوفاكيا

أصيب عشرات الاشخاص مساء الأحد جراء اصطدام قطارين سريعين في غرب سلوفاكيا، وفق ما أفادت الحكومة السلوفاكية.

وقال مسؤولون إن القطارين كانا يقلان نحو 800 راكب وينتقلان بين منطقتي سفاتي يور وبتسينوك، على بعد 20 كيلومترا شمال العاصمة براتيسلافا، عندما وقع الاصطدام.

وصرح وزير الداخلية ماتوش شوتاي اشتوك من موقع الحادث أن معظم الاصابات طفيفة لكن تم نقل 11 شخصا إلى المستشفى في براتيسلافا، مؤكدا عدم وجود وفيات.

وأفادت شرطة براتيسلافا الإقليمية على فيسبوك بأن ضباطها يقدمون المساعدة في موقع الحادث، واصفة المشهد بأنه "فوضوي".

ووقع الحادث بين قطار تاتران السريع المتجه من كوشيتسي إلى براتيسلافا، وقطار إقليمي سريع متجه من نيترا إلى العاصمة.

وقال إيفان بيدناريك، مدير هيئة السكك الحديدية السلوفاكية "تجاوز القطار إشارة حمراء وغادر المحطة في وقت كان من المفترض ألا يفعل ذلك. صدمه القطار السريع الثاني من الخلف بسرعة تزيد عن 100 كم/ساعة".

وأشار متحدث باسم الشرطة إلى "نتائج فحص السائقين جاءت سلبية فيما يتعلق بالكحول والمخدرات".