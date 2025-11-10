تحذير من تسونامي في اليابان والفلبين بسبب إعصار «فونغ وونغ»

أصدرت السلطات المختصة في اليابان تحذيراً من أمواج مد عاتية (تسونامي) لمقاطعة إيواتي بشمالي البلاد أمس، عشية إعلان الفلبين إجلاء نحو مليون شخص من مناطق معرضة للخطر مع اجتياح الإعصار فونغ وونغ القوي جزيرة لوزون الرئيسية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه تم رصد موجة تسونامي على بعد 70 كيلومتراً قبالة ساحل مقاطعة إيواتي، ومن المتوقع أن تصل إلى الشريط الساحلي المطل على المحيط الهادي قريباً. وأضافت إنه من المتوقع أن يبلغ ارتفاع الموجة حوالي المتر.

في الوقت نفسه أجلت الفلبين أكثر من 900 ألف شخص من مناطق معرضة للخطر مع اجتياح «فونغ وونغ» القوي جزيرة لوزون الرئيسية. وتم تعليق العمل والدراسة في العديد من المناطق.

وتم إطلاق تحذيرات من المستوى الخامس، وهو الأعلى، في جنوب شرقي ووسط الفلبين، في حين أطلقت السلطات تحذيراً من المستوى الثالث لمنطقة مانيلا الكبرى والأقاليم المجاورة. وأعاد الجيش توجيه حوالي 2000 جندي من التدريب الميداني إلى التركيز على المساعدات الإنسانية ومواجهة الكوارث.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية الحكومي بينيسون إستاريخا أن الإعصار يتسبّب بهطول 200 مليمتر أو أكثر من الأمطار، ما قد يؤدي إلى فيضانات واسعة النطاق.

وعلقت السبت عمليات الإغاثة جراء الإعصار كالمايغي بسبب وصول «فونغ وونغ» إلى مقاطعة سيبو، الأكثر تضرراً.

وضرب إعصار كالمايجي الفلبين وفيتنام فيما جلب رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة الجمعة ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وتدمير منازل واقتلاع أسطح منازل وأشجار في فيتنام.

إلى تايوان

وقالت إدارة الطقس المركزية في تايوان إنه من المتوقع أن يضرب «فونغ وونغ» المقاطعة مطلع الأسبوع المقبل، محذرة من أنه سيجلب أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية، وخاصة على المناطق الشمالية والشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء التايوانية المركزية عن الإدارة القول إنه من المتوقع أن تدخل العاصفة من مدينة لوزون الفلبينية، منطقة بحر الصين الجنوبي، وربما تتجه نحو تايوان.

ومن المرجح أن تتعرض المناطق الشمالية والشرقية لأمطار غزيرة مطلع الأسبوع المقبل. وفي نفس الوقت، قالت الإدارة إنه من الممكن أن تتعرض المناطق الواقعة بوسط وجنوبي تايوان لرياح أقوى وأمطار الأربعاء، مؤكدة أن مسار الإعصار بالتحديد وقوته ما زالا غير واضحين.

وضرب إعصار ولاية بارانا الجنوبية في البرازيل الجمعة، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وإصابة أكثر من 400، وتسبب في أضرار واسعة بالممتلكات، حسب ما أعلنت حكومة الولاية.

وأظهرت صور نشرها الدفاع المدني في بارانا المنازل والسيارات والطرق المدمرة في بلدية ريو بونيتو دو إيجواسو بعد إعصار من الفئة (إف 2)، مع تأثر نحو 50 % من منازل المنطقة بانهيار الأسقف، وفقاً لوكالة بلومبرغ.