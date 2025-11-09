روسيا تعلن الإعداد لتجربة نووية محتملة





أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن العمل جارٍ على تنفيذ أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعداد مقترحات بشأن اختبار نووي روسي محتمل.

وأضاف أن موسكو لم تتلقَ أي توضيح من الولايات المتحدة حول أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد الفائت، للجيش الأمريكي باستئناف التجارب النووية.

والجمعة، حثت روسيا الولايات المتحدة على توضيح ما وصفتها بأنها إشارات متناقضة بشأن استئناف التجارب النووية، محذرة من أن الإقدام على مثل هذه الخطوة من شأنه أن يؤدي إلى ردود فعل من روسيا ودول أخرى.

وفي إشارة إلى عدم الوضوح حول خطط واشنطن أصدر بوتين، الأربعاء، تعليمات لكبار المسؤولين بإعداد مقترحات لروسيا لإجراء تجربتها النووية المحتملة رداً على أي تجربة أمريكية.

يأتي ذلك في حين أنه من المقرر انتهاء صلاحية آخر معاهدة قائمة بين الجانبين للحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية خلال 3 أشهر، ما قد يزيد حدة سباق التسلح القائم بالفعل.