ماكرون: مكافحة مهرّبي المخدرات ينبغي أن تحترم "سيادة" الدول

أكّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن مكافحة مهربي المخدرات ينبغي أن "تحترم سيادة الدول"، وذلك خلال مؤتمر صحافي في مكسيكو مع نظيرته كلاوديا شينباوم.

وقال ماكرون إن "مكافحة مهربي المخدرات هي قضية تعنينا جميعا"، لكنها "تتم عبر التعاون بين الدول ذات السيادة واحترام سيادة كل منها".

وتشن الولايات المتحدة منذ بداية سبتمبر ضربات جوية منتظمة في المحيط الهادئ وخصوصا في جزر الكاريبي، مستهدفة زوارق تقول إنها تعود إلى مهربي مخدرات.

من جهة أخرى، كرّر ماكرون أنه يبقى "يقظا" ولا يزال ينتظر أجوبة واضحة في شأن الاتفاق التجاري المحتمل بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور في أميركا اللاتينية، وذلك بعدما أثارت تصريحاته عن احتمال المضي قدما في الاتفاق جدلا في فرنسا.

وقال الرئيس الفرنسي "بدأت المفوضية (الأوروبية) تستمع الينا ما يدفعني الى القول إنني كنت أكثر ايجابية حين قدمت عنصرا جديدا بالنسبة الى الاتفاق الأولي مع بند متين" يتصل بملف الزراعة.