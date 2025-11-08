واشنطن خارج قمة العشرين بجنوب إفريقيا وترامب يهاجم بضراوة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي مسؤول أمريكي لن يحضر قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في جنوب إفريقيا، مكررا مزاعمه حول تعرض الأقلية البيضاء "للقتل والذبح" بشكل ممنهج في هذا البلد الإفريقي.

وكان ترامب قد أعلن في سبتمبر أن نائب الرئيس جاي دي فانس سينوب عنه في هذه القمة، قبل أن يعلن الآن مقاطعتها تماما.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "إنه لأمر مخز تماما أن تعقد قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا".

أضاف "لن يحضر أي مسؤول حكومي أمريكي ما دامت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة".

وقال ترامب إن الأفريكان، أو الاقلية البيضاء المتحدرة من أحفاد المستوطنين الأوروبيين الأوائل في جنوب إفريقيا، "يتعرضون للقتل والذبح وتصادر أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني".

أضاف أنه يتطلع إلى استضافة قمة مجموعة العشرين لعام 2026 في الولايات المتحدة في منتجعه الخاص للغولف في ميامي بولاية فلوريدا.

وهاجم ترامب جنوب إفريقيا في قضايا عدة منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أبرزها مزاعمه بوقوع "إبادة جماعية للبيض" في البلاد.

وكان الرئيس الجمهوري قد وجه انتقادات لاذعة لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا خلال استقباله في البيت الابيض هذا العام، حيث عرض أمامه مقاطع فيديو لمزاعم بانتهاكات لحكومات ما بعد نظام الفصل العنصري بحق المزارعين البيض.

لكن حكومة جنوب إفريقيا نفت أي سياسة من هذا القبيل.

وأعلنت إدارة ترامب الأسبوع الماضي عن إعطاء الأولوية لقبول اللاجئين البيض من جنوب إفريقيا.

وشملت التباينات بين البلدين أيضا القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

هذا وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 30% على جنوب إفريقيا، هي الأعلى بين الدول الواقعة في جنوب القارة الإفريقية.