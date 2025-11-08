واشنطن: تجربة بيونغ يانغ البالستية سلوك "مزعزع للاستقرار"

الجيش الأمريكي يصف إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي بأنه "مزعزع للاستقرار"

أعلن الجيش الأمريكي الجمعة أنه "يتشاور بشكل وثيق" مع حلفائه وشركائه عقب أحدث إطلاق لصاروخ بالستي من قبل كوريا الشمالية.

وأفاد بيان للقيادة العسكرية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ "في حين أن تقييمنا لهذا الحدث كان أنه لا يشكل تهديدا مباشرا على الأفراد أو الأراضي الأمريكية أو على حلفائنا، إلا أن إطلاق الصاروخ يظهر التأثير المزعزع للاستقرار" لأفعال كوريا الشمالية.

وجاء إطلاق بيونغ يانغ للصاروخ الذي قالت اليابان إنه سقط خارج منطقتها الاقتصادية الخالصة، بعد نحو أسبوع من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة وإبداء رغبته بعقد اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

كما أعلن ترامب خلال زيارته عن موافقته على مخطط لكوريا الجنوبية لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.

ويقول محللون إن تطوير غواصة تعمل بالطاقة النووية يمثل نقلة نوعية لكوريا الجنوبية ويضعها في مصاف مجموعة ضيقة من الدول التي تمتلك هذه التقنية.

ولم تستجب بيونغ يانغ التي عززت علاقاتها مع روسيا بعد بدء الحرب في أوكرانيا، لعرض ترامب للقاء كيم.