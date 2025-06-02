روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات بمسيّرات قبل محادثات جديدة في تركيا

تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات بمسيرات متفجّرة ليل الأحد الإثنين، قبل ساعات قليلة من الموعد المقرّر لإجراء محادثات جديدة في تركيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 162 مسيرة جوية أوكرانية ودمرتها" بين الساعة 17,10 و23,00 بتوقيت غرينتش الأحد.

واستهدفت المسيرات خصوصا منطقتي كورسك (57 مسيرة) وبيلغورود (31 مسيرة) على ما أوضح المصدر نفسه.

من جانبها، أعلنت كييف صباح الإثنين أنّ الجيش الروسي أطلق 80 مسيّرة وأربعة صواريخ على أراضيها خلال الليل، وأصاب 12 هدفا.

وأتى الإعلان فيما يلتقي وفدان روسي وأوكراني الاثنين مجددا في اسطنبول بغية التحرك باتجاه إنهاء النزاع الذي بدأ مع غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022. لكن يبدو هذا الاحتمال بعيدا في الوقت الراهن.

والأحد عشية هذه المحادثات المرتقبة جدا، شنت أوكرانيا هجوما منسقا واسع النطاق بواسطة مسيرات على مطارات عسكرية في روسيا وصولا إلى سيبيريا. وقد أكدت موسكو في وقت لاحق أن "النيران اندلعت" في عدد من طائراتها.

وتطلق أوكرانيا بانتظام مسيرات باتجاه روسيا ردا على هجمات جوية يومية على أراضيها.