الصين تكشف عن مقاتلات شبح جديدة في افتتاح أكبر معرض جوي

كشفت الصين الثلاثاء النقاب عن طائرات مقاتلة لا يرصدها الرادار في معرض جوي كبير، حيث تسلط الأضواء أيضا على طائرات بدون طيار، وهي فرصة لعرض قوتها العسكرية المتنامية أمام العملاء والمنافسين المحتملين.

ويقام معرض جوهاي الجوي جنوب الصين، بالقرب من ماكاو، كل عامين.

ويعد فرصة للصين لعرض أحدث التطورات في مجال الطيران المدني والعسكري.

وتم خلال افتتاح المعرض الثلاثاء عرض الطائرة جاي-35 أي، نسخة 2024، وهي الطائرة المقاتلة الشبح الصينية الجديدة التي توصف بأنها "مقاتلة متعددة الأغراض متوسطة الحجم" وتبدو مشابهة في التصميم لطائرة إف 35 الأميركية، لكن التفاصيل المتوفرة حولها قليلة.

ويظهر مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام الرسمية الطائرة وهي ترتفع في الهواء، ويزأر محركها، قبل أن تستدير وتبتعد بسرعة عالية، وسط تصفيق حماسي من المتفرجين. وبحسب المحللين فإنه في حال تشغيلها، ستصبح الصين الدولة الوحيدة الأخرى المعروفة في العالم التي لديها مقاتلتا شبح في الخدمة بعد الولايات المتحدة.

طائرات مسيرة هجومية

-تتميز طائرات جاي-35 أي بأنها أصغر حجما وأخف وزنا من الطائرة المقاتلة الشبح الصينية جاي-20 الموجودة بالفعل في الخدمة، وهي تتميز أيضا بتصميمها المشابه للطائرة أف-35 .

كما قامت عدة طائرات من طراز جاي-20 بطلعات جوية تجريبية صباح الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الصينية الجديدة إن أن توفر هذين النموذجين من الطائرات المقاتلة سيحسن بشكل كبير "قدرة (الجيش الصيني) على تنفيذ عمليات هجومية في بيئات خطيرة للغاية ومتنازع عليها".

وجرى خلال المعرض أيضا إنزال الجنود من المروحيات باستخدام الحبال.

ولأول مرة، يضم المعرض منطقة مخصصة للطائرات بدون طيار، والتي يتم استخدامها بشكل متزايد في مناطق الحروب حول العالم.

وتُعرض أيضا مسيّرة "اس اس" SS-UAV الضخمة والتي يمكنها إطلاق أسراب من الطائرات المسيّرة الأصغر حجما بسرعة لجمع المعلومات الاستخباراتية، فضلا عن تنفيذ ضربات، بحسب ما أوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".