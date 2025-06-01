مصرع 7 أشخاص إثر خروج قطار عن مساره في روسيا

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأُصيب 35 آخرون بجروح يوم أمس السبت، إثر خروج قطار ركاب عن مساره في منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا وبيلاروسيا، وذلك نتيجة لانهيار جسر طريق فوق مسار القطار.

وذكر حاكم بريانسك، ألكسندر بوغوماز، على قناته في تطبيق "تليغرام"، أن الحادثة وقعت في منطقة فيغونيشسكي عند الساعة 10:50 مساء بتوقيت موسكو (19:50 بتوقيت غرينتش).

وسقط الحطام الناتج عن انهيار الجسر على القطار الذي كان يمر من تحته، ما تسبب في وقوع إصابات خطيرة، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" عن وزارة الطوارئ الروسية.

وتم إجلاء الركاب الذين كانوا على متن القطار إلى ملاجئ مؤقتة وسيتابعون رحلتهم على متن قطار بديل.

كما تعرضت شاحنة كانت تعبر الجسر لأضرار جراء الانهيار.