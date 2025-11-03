توقف مؤقت لحركة الملاحة في مطار بريمن بعد رصد مسيرة

توقفت حركة الملاحة الجوية مؤقتا في مطار بريمن مساء أمس الأحد بعد رصد تحليق طائرة مسيرة مجهولة بالقرب منه، وفق ما أفادت الشرطة الألمانية وكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم الشرطة في المدينة الواقعة في شمال ألمانيا، إن الطائرة رصدت "بجوار المطار مباشرة قرابة الساعة 7,30 مساء" (6,30 مساء ت غ).

أضاف أن هيئة مراقبة الحركة الجوية قررت نتيجة ذلك وبالاتفاق مع الشرطة الفدرالية، تعليق عمليات الإقلاع والهبوط على الفور.

واستؤنفت حركة الملاحة بعد قرابة ساعة، لكن لم يعرف عدد الرحلات التي ألغيت أو جرى تحويل مسارها بسبب تعذر الاتصال بالمطار فورا.

وأشارت الشرطة إلى أنه لم يكن واضحا الجهة التي تسيطر على هذه الطائرة.

ومساء الجمعة، عُلقت الرحلات الجوية قرابة ساعتين في مطار برلين أيضا بسبب رصد تحليق طائرات مسيرة.

وفي أوائل أكتوبر، اضطر مطار ميونيخ، ثاني أكثر مطارات ألمانيا ازدحاما، إلى تعليق عملياته لعدة ساعات للسبب نفسه.

وحذرت السلطات الألمانية مرارا من التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات المسيرة، وذلك في أعقاب سلسلة من عمليات التوغل لطائرات مجهولة في أجواء مطارات ومواقع عسكرية حساسة هذا العام.

وتشتبه برلين الداعمة الرئيسية لأوكرانيا، في أن تكون موسكو وراء بعض هذه الأنشطة.

وفي الأشهر الأخيرة، أُبلغ عن تحليق العديد من الطائرات المسيرة فوق قواعد عسكرية وصناعية وبنى تحتية حيوية في ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل النروج وبلجيكا.